Top | Eestikeelne kool filiaaliks 

Parteijuhtide kollektiivne ja üksmeelne keeldumine osalemast Katrin Lusti valimissaates kinnitab, et erakondadeülene koosöö on täiesti võimalik. Seega ei maksa midagi kõik senised jutud sellest, kuidas EKREga koostöö on nende vaadete tõttu välistatud. Nii nagu erakonnad boikoteerivad üksmeelselt ajakirjandust, nii panevad nad vajadusel koos EKREga kokku ka valitsuse.

Swedbank sunnitakse lahkuma?

Eesti riik näitas jõudu ja otsustas Danske panga rahapesu tõttu Eestist minema lüüa. Sellise pealtnäha jõulise avaldusega aga ehk ennetati vaid panga vabatahtlikku lahkumist. Nüüd, kus järgmine rahapesuskandaal on tabanud Swedbanka, siis kas riik käitub sama resoluutselt ka selle, märksa suuremat turuosa omava pangaga?

Tühjad valimislubadused

Rahandusministeeriumi serveeritud ülevaade, kui palju läheksid maksma erakondade valimislubadused, kinnitav vaid üht – kõik erakonnad tegelevad meile õhu müümise, et mitte öelda petmisega. Sest kui raha kõigi lubaduste täitmiseks ei ole, siis järelikult ongi kavandatud vaid mõne populaarsema lubaduse täitmiseks, muu jutt on aga mõeldud vaid kergeusklike peibutamiseks. Valikuks on valida erakond, kes teistest vähem petab.

