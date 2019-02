PÕRGUPIINAD! Inim-Keni lõug rebenes 

Brasiillane pihtis Daily Mailile, et tema lõuaimplantaat on järjekordse lõikuse tagajärjel rebenenud. Nii on lõuale tekkinud suur mügarik. Meediakuulsust nähti kolmapäeval Milanos ringi patseerimas, kuid tema stoiline pilk varjab põrgupiinu.

35aastane Alves tunnistab, et on valust nutnud, kuid ennekõike on ta mures: kas lõug saab ikka korda enne Tel Avivi Eurovisioni avapidu, kus ta on lubanud esineda? Ilulõikustesõltlane tahab ette kanda oma tõlgenduse Aqua hitist Barbie Girl. Alvese versioon kannab pealkirja Plastic World. Selleks aga peavad lõuad korralikult töötama. Noormees arutleb, kas naasta Teherani, kus implantaat paigaldati, või püüda lõuga hüaluroonhappesüstidega putitada. Viimane variant ei pruukivat paraku püsivaid tulemusi anda.