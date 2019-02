Eesti uudised Süüpingi asemel tunnistajaks: kas kuritegeliku ühenduse süüasja kompanjon on puhas kui prillikivi? Risto Berendson , täna, 21:20 Jaga:

Luksust nautiv ja pankrotis Kristian Kesner hoidub avalikkuse tähelepanust. Erakogu

Viimsi kuulsuste, poliitik Siim Kallase ja meelelahutaja Alari Kivisaare vaiksel kodutänaval toimus aasta tagasi hirmus vahejuhtum. Õhtul kella kuue paiku keeras hämarale tupiktänavale ligi 250 000 eurot maksev must Mercedes Maybach. Selle roolis istus samal tänaval elav Kristian Kesner (42), sünnijärgse nimega Maruah Al-Haq, kel oli põhjust oma elu pärast karta. Ta olevat lähedastele öelnud, et politsei hoiatas teda: sa oled võimalik palgamõrva sihtmärk, sest Kesner on tunnistaja kuritegeliku ühenduse juhtimise süüdistuse saanud Hubert Hirve ja Pavel Gammeri kriminaalasjas.