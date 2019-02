Donald Trump loodab Kim Jong-uni Hanois taltsutada

Esimesena käis konkreetse mõtte korduskohtumiseks välja Põhja-Korea liider. Uueks kokkusaamiseks asuti valmistuma pärast seda, kui Trump sai „väga positiivse ja südamliku“ kirja Kim Jong-unilt. Valge Maja teatas ettevalmistuste alustamisest kohtumiseks mullu septembris. Kuigi presidentide uus kohtumine oleks esialgsetel andmetel pidanudki toimuma juba eelmise aasta lõpus, jäi see siiski ära – peamine põhjus oli Trumpi seotus sisepoliitiliste probleemidega.

Teisalt – Põhja-Korea ei katkestanud samas ka relvakatsetusi ega lõpetanud relvade müüki pingekolletes asuvatele riikidele ning USA ja Lõuna-Korea avastasid üha uusi tõendeid selle kohta, et Põhja-Korea pole tuumarelva arendamist peatanud. Paljud USA eksperdid hoiatasid samal ajal poliitikuid, et Trumpi ja Kimi kokkulepped võivad olla väga kahjulikud USA-le, sest kui Põhja-Korea likvideerib vaid mõne oma arvukatest tuumaobjektidest ning saab selle eest vastutasuks rahuleppe või muud soodustused, siis pole ju see päris õiglane.

Paljud eksperdid on veendunud, et presidentide peatne kohtumine on eelmisest tunduvalt edukam ja võib-olla isegi otsustava tähtsusega Korea poolsaare tuleviku asjus. Kindel on see, et poolsaare tuumavabaks muutmine ning Põhja-Korea tuumarelvade ja -objektide kontrolli alla saamine on üks põhilisemaid jututeemasid, aga arutlusele tulevaid probleeme on kokku võib-olla isegi kümneid. Samas on üsna võimalik, et mõned vestlusteemad võivad olla kuulutatud salajasteks ning nendest ei räägita kohtumise järel avalikkusele mitte midagi.

Trump on kinnitanud, et ootab uutelt läbirääkimistelt suurt läbimurret ning ennustas, et pärast rahvusvaheliste sanktsioonide tühistamist tõuseb Põhja-Korea majandusliku arengu ja õitsengu tippu – Põhja-Koreast pidavat saama majandusrakett ehk -vedur.

Praegu on olukord aga umbes selline, et USA nõuab Põhja-Korealt reaalseid samme tuumarelvadest loobumiseks ja kogu relvapotentsiaali inventariseerimiseks. Alles pärast seda oleks USA valitsus valmis arutama sanktsioonide tühistamist ja rahulepingu sõlmimist. Põhja-Korea aga nõuab tungivalt eeskätt rahulepingut, mis lõpetaks ametlikult Korea sõja, ning on alles pärast seda nõus astuma mingeid desarmeerimissamme. Seega: nokk kinni, saba lahti.

Lisaks on Kim Jong-un seisukohal, et USA peaks rohkem Põhja-Koreale vastu tulema ja näiteks osaliseltki sanktsioone tühistama. Põhja-Korea võib näiteks nõuda USA vägede väljaviimist Lõuna-Koreast, aga Trump on igatahes senini kinnitanud, et 40 000 Ameerika sõjaväelase kojutoomist ei arutata. Seega on situatsioon omapärane: kumbki pool soovib seda, mida teine ei taha anda. Ja pole võimatu, et läbirääkimiste käigus võidakse välja tulla erinevate lisanõudmistega, mis teevad kokkuleppele jõudmise väga keeruliseks.