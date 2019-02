Industriaalmuusika legend Ministry esineb Eestis 

80ndate alguses loodud bänd on lisaks omanäolisele helipildile hoidnud pulssi aktuaalsetel ühiskondlikel teemadel. Ministry viimane, eelmisel aastal ilmunud album “AmeriKKKant” peegeldab tuliselt olukorda USAs. “See ei ole anti-Trump album, pigem on see “Kas sa panid tähele, mida koolis räägiti? Kas inimestel on veel mingisugune intellektuaalne uudishimu veel alles? Vaatame peeglisse, kas see on tõesti see, mis te olla soovite?” küsimustega album,” seletab Jourgensen lähenemist.





Õhtu teiseks esinejaks on varem korra peaesinejana Eestit külastanud death metal punt Dying Fetus, mis läheneb samuti peatselt kolmekümnele tegutsemisaastale. Brutaalset deathi ja grindcore’i küttev bänd on avaldanud kaheksa stuudioalbumi, neist viimane aastal 2017 nimega „Wrong One to Fuck With”.

Ka Dying Fetus on tihtipeale mainitud kui väga poliitiline bänd, millega bändiliikmed mööndustega nõustuvad. Nende kirjutatud lugude, vahel ka plaadikujunduste, teemaks on tõesti enamasti ühiskondlikud teemad ja eriti USAs toimuv, kuid bändina ei ole Dying Fetus võtnud endale mingit kindlat vaadet, imagot, või poliitilist kuuluvust. Bändi trummar Trey Williams seletab, et nad lihtsalt tahavad, et inimesed jälgiksid, mis nende ümber toimub, igakülgselt, ning teeksid informeeritud, ratsionaalseid otsuseid.”