GALERII | President andis üle tänavused teenetemärgid

„Päris tihti tähendab meie kõrgete emotsioonilainetega ajastul südamest Eesti ellu panustamine rohkelt selgitamist ja ühisosa ning tasakaalu otsimist,” ütles president Kersti Kaljulaid teenetemärke jagades.

President Kaljulaidi sõnul tuleks just seetõttu oma tegemistes säilitada paras annus elutervet kõhklust ja kahtlust, sest ühisosa otsimine ja erisuste kirjeldamine peavadki olema omavahel tasakaalus. „Siia saali ei jõua ju keegi kunagi üksinda. On teekaaslased, töökaaslased, mõttekaaslased; treenerid, õpilased, abilised, juhendajad, innustajad. On muidugi ka vastuvaidlejad, kellele oma plaane ikka ja jälle põhjendades ning tutvustades saavad need plaanid järjest ja järjest paremaks,” ütles Vabariigi President ja lisas, et ühisosa otsimine ja erisuste kirjeldamine peavadki olema omavahel tasakaalus: „Siis püsib ühiskond tervikuna ilusasti koos, vaatamata sellele, et iga inimese jaoks on kallimad ikka just tema oma mõtted.”

Tänavu on teenetemärkide saajaid 112. „See polnud taotlus, see juhtus nii. Aga ometi on see sümboolne – laureaatide ridades on tõepoolest palju neid, kelle töö aitab just seal, kus tuleb valida 112. Või neid, kes aitavad teha nii, et seda numbrit ei tuleks valida,” selgitas riigipea. „Teiste aitamisele pühendunud inimesed peavad tihtipeale oma kutsumust järgides leppima küllalt tagasihoidlike tingimustega. Riiklikud teenetemärgid on minule presidendina hea võimalus öelda, et te olete mulle olulised,” lausus president Kaljulaid.