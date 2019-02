Manona Paris | Vabariigi aastapäev – tule meiega peole! 

Kolmas on inimesed. Mida aasta edasi, seda vähem on vastuvõtul neid nägusid, kes nagunii töö tõttu peavad seal käima, vaid kelle tegevus on sel aastal fookusesse sattunud. Muidugi, presidendi vastuvõtt pole siin eriline edu lakmuspaber ega edetabel, ent alati on väga huvitav näha, keda nn tavainimestest on kutsega rõõmustatud.

Vastuvõtt kui moemajakas

Kui nüüd päris aus olla, siis tegelikult on mind igal vastuvõtul huvitanud hoopis need prouad, kes kannavad iseenda tehtud kleite. Või kelle rüü on loonud kohalik külaõmbleja. Sest ka nende looming väärib tähelepanu, isegi kui lõigete pöörasus ei kanna just Pariisi moenädalat välja.

Eriti lahedad on aga need tegelased, kes on oma vana kleidi ümber teinud või suisa leidnud riietuse kaltsukast. Taaskasutus on vägagi moes ning sekkaritest on leitud imekauneid kleite, nagu näiteks Katja Koort 2013. aastal.

Nii mõnedki nimekad daamid on käinud peol ühe kleidiga mitu korda, nagu näiteks kirjastaja Tiina Kaalep, poliitik Signe Kivi, võrdsete võimaluste volinik Liisa Pakosta ja paljud teised, kes ametist või perekonnaseisust tingituna on pidanud ballil olema sagedased külalised.

Sest vaadake, tegelikust polegi see ju miski moeetendus, ehkki alati näeb vastuvõtul kenasti ära, mida trenditeadlikud sel hooajal kevadel kandma hakkavad. Moepalavikkku põdejad on selles osas hoidnud silma peal näiteks Heli Veskimäel, Heidi Purgal või Kadri Simsonil.

Ent inimesed, nende võimalused ja maitsed on väga erinevad. Mul on siiralt hea meel, et see meeletu misogüünne (naisi vihkav – toim.) kostüümide arvustamine on end koomale tõmmanud.