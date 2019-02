Vene veebikülg: Pugatšovale tehti erakorraline südamelõikus 

Дни.ру teatel oli 69aastane lauljanna pöördunud Višnevski-nimelisse kirurgiainstituuti, kus tema seisundit jälgiti, kuid siis mõistnud arstid, et olukord on kriitiline ning vajab opereerimist. Nüüd toibuvat Pugatšova lõikusest.

Ent lauljanna abikaasa Maksim Galkin nimetab uudist väljamõeldiseks. Koomik ja saatejuht ei mõista, kust sellised jutud on tulnud. „Mu abikaasa on kodus, temaga on, Jumal tänatud, kõik korras,“ vahendab väljaanne Limon Galkini sõnu.