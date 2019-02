Teletäht üritas sõimukirja ja rünnaku abil palka juurde saada 

Nigeeriast pärit vennad Abel ja Ola Osundairo olid politseile tunnistanud, et Smollett maksis neile 3500 dollarit, et nad talle öösel tänaval kallale tungiksid. 22. jaanuaril oli näitleja saatnud endale homofoobse ja rassistliku kirja. Politsei väitel lootis Jussie sellega meelitada telesarja „Empire“ väntavalt 20th Century Foxilt välja suuremat palka. Kui see trikk ei mõjunud, palkas Smollett 25. jaanuaril vennad Osundairod teda ründama. 27. jaanuaril viis näitleja vennad, kes samuti olid „Empire's“ episoodilise rolli teinud ning kellest üks tegutses tema personaaltreenerina, paika, kus ta soovis end rünnatavat. Smollett näitas velledele kätte ka politsei turvakaamerate asukohad - kallaletung tuli jäädvustada.