Meediamogul Margus Linnamäe haaras telefoni: miks te ei tule Kanal 2 valimisdebatile? 

Kolmapäeva hommikul saatis Kanal 2 erakondade esimeestele uue kirja küsimusega, kas nad on debatile tulemas. „See kiri oli sisuliselt selline, et andke teada, kas olete ikkagi tulemas,“ rääkis kutset näinud keskerakondlane. Kirjas toodi välja, et on eksitav arvata, et peaministrikandidaatide teledebatt on meelelahutusliku sisuga. See ei veennud adressaate.

„Kui nad tahavad erakondi saatesse saada, siis ongi mõistlik, et nad kutsuvad formaadile sobivad isikud,“ kõlas keskerakondlase sõbralik soovitus. „Igast erakonnast leiab kellegi, kes sobiks sellisesse meelelahutuslikku formaati.“

Lisaks kanali ametlikule pöördumisele tunneb ka kanali omanik Margus Linnamäe huvi, miks debatile ei tulda.

Kolmapäeva hommikul tehti Kuku raadios algust valimisdebati sarjaga. Esimesena läksid vastamisi EKRE esimees Mart Helme ja sotside juht Jevgeni Ossinovski. Enne kui aga debatini jõuti, hõikas Helme tervitusena välja: „Oh, mulle helistas just Linnamäe!“

Helme kinnitas Õhtulehele, et sai kõne Linnamäelt. EKRE esimehe sõnul tundis Linnamäe huvi, mis teda teledebati juures häiris. „Selgitasin, et mul on [Kanal 2] presidendivalimiste tsirkustest tekkinud allergia,“ rääkis Helme. „Mingisugust survet, et kas äkki mõtlete ümber või muud sellist polnud.“

Mis puudutab Kanal 2 korduskutset, siis sellele ei ole Helme reageerinud. „Ma ei näe seal mingit kvalitatiivset muutust. Sisuliselt on see korduskutse,“ selgitas ta. „Ma ei kujuta ette, et me nüüd erakonna juhtidena saaksime nägu kaotamata sinna minna. Et okei, tegime vea, käime nüüd seal ära.“