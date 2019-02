Repliik | Perekond Simpsonid võib veel maailma päästa 

Seda mõistust luua ja arendada on veelgi raskem, kui ka „Okasroosikesest“ saab #metoo ja „Pipist“ kärbitakse välja neegrikuningas. Kogu selle jaburuse vastu on õnneks siiski veel olemas „Simpsonite“ multikas, mis on kui sõõm värsket õhku keset valitseva poliitkorrektsuse kultiveeritud solvumist ja vaenu.