Rabav uurimus: lesbid on suurema tõenäosusega ülekaalulised 

Lesbilisus suurendas naiste ülekaaluriski 41%, vahendab Briti leht. Seevastu geimehed on heteromeestega võrreldes tõenäolisemalt kõhnemad - neid ohustab pigem alakaalulisus, märkisid teadlased.

Uurimisrühma juht dr Joanna Semlyen ütles ajalehele The Independent, et uurimuse tulemustel võib olla mitu seletust. „Teame, et seksuaalvähemuste rühmitused puutuvad suurema tõenäosusega kokku psühhosotsiaalsete stressoritega, mis mõjutavad nende vaimset tervist ning tervisekäitumist, näiteks suitsetamist ja alkoholi pruukimist, ning mis võivad mõjutada ka selliseid tervisekäitumisi nagu toiduvalik ja füüsiline aktiivsus,“ seletas dr Semlyen.