Suri legendaarse ansambli The Monkees liige Peter Tork 

Tork oli 1966. aastal samanimeliseks teleseriaaliks kokku klopsitud The Monkeesi vanim liige ning oma jahmatuseks oli ta nelikust ainus, kes tegelikult pilli mängida oskas, märgib Briti leht. Nägusatest noorukitest said seksisümbolid, kes 1967 jätsid oma albumiga kaugele seljataga isegi The Beatlesi ja Rolling Stonesi - plaati müüdi 35 miljonit eksemplari.

Kui sari 1968 lõppes, jätkas bänd salvestamist 1971. aastani, mil nad laiali läksid. Kui seriaal 1986. aastal taas populaarsust kogus, tuli The Monkees uuesti kokku. Sestsaadik on nad eri koosseisudega mitu korda taasühinenud ja ringi tuuritanud. Ansambli ainus inglasest liige Davy Jones suri 2012. aasta veebruaris, kuid ülejäänud liikmed Micky Dolenz ja Michael Nesmith on The Monkeesis endiselt aktiivsed.