VIDEO | Tõeline katsumus! Zetode värske muusikavideo sündis Setomaa karges miinuses Toimetas Terttu Jazepov , täna, 10:26

Setomaa folkrokk ansambel Zetod üllitas värske muusikavideo loole „Ilmarikas“, mis on pärit bändi värskeimalt albumilt „Lätsi liina“. Lugu pärjati läinud aastal Eesti etnomuusikaauhindade jagamisel aasta loo tiitliga ning seetõttu otsustas bänd loole ka liikuva pildi anda. Muusikavideo filmiti Setomaal ühel kõrgemal Meremäe mäel, kust avaneb vaade tervele Setomaale. „„Ilmarikas“ on tummine pala. Viisijupp jäi kummitama ammusest ajast, kui meid laulupeole esinema kutsuti. Loo valik aga olnuks poistekooridele liiga tõsine. Õnneks jäi see aga meie repertuaari ning leidsime, et peale trummide ja laulu polegi mõtet siia muud lisada, kõlas lihtsalt nii teistmoodi ja hästi,“ kirjeldab loo sünnilugu eestlaulja Matis Leima. „Me oleme häbiväärselt vähe muusikavideosid teinud, tuli aeg oma tegemata jätmised rehabiliteerida“, räägib bändi eestvedaja Jalmar Vabarna. „On meeldiv tõdeda, et video võttis üles meie hea sõber ja samuti seto mees Veiko Linnus (VL Visuals), kes veetis bändi alg