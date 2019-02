Ieva Ilves ja Baiba Rubesa kandideerivad Lätis europarlamenti 

Erakond Attīstībai / Par! (Arengu Heaks / Poolt!, AP!) on mullu kevadel loodud liberaalne Euroopa-meelne poliitiline jõud, kelle üks tuntumaid esindajaid on Läti praegune kaitseminister Artis Pabriks ja ametlikult kinnitamata andmeil on nimekirja esinumber politoloog Ivars Ījabs, teisel kohal kandideerib Rubesa ja kolmandal positsioonil Ieva Ilves, teatas ERRi uudisportaal.