MÕISTAVAD OHTU?! Jaapani usurühmitus vabandab vaktsiinivastase propaganda pärast 

Teisipäeval ilmunud Jaapani Riikliku Nakkushaiguste Instituudi raportist selgub, et 2019. aasta esimese kuue nädalaga on riigis tuvastatud juba 167 leetrite juhtumit. Kõige hullemini on nakkushaigus räsinud Mie prefektuuri. Sealsed elanikud süüdistavad kõrges nakatumises kohalikku usugruppi Kyusei Shinkyot.

Rühmitus edendab looduslähedast mõtlemist ning on negatiivse hoiakuga moodsa meditsiini suhtes, kuna „ravimid võivad haigusi tekitada.“ Viimaste kuude jooksul on nende suhtumine muutunud. Kyusei Shinkyo avaldas teadaandes, et nad vabandavad ebamugavuste tekitamise pärast. Samuti lubasid nad terviseasutuste nõuannetel oma uskumusi ümber kujundada.