LOOMAPÄÄSTJAD MURES: ökoküla veised peavad sööma kadakaid ja jooma merevett

Loomapäästegrupi Muhu ja Saaremaa vabatahtlike juhi Riina Pernau sõnul ei olnud loomadel juba sügisel saarel midagi süüa, neid ei käi keegi kontrollimas ning kuni karjas on pullid, suureneb kari nii kaua, kuni sööta jagub, siis hakkavad nõrgemad surema, kirjutas Saarte Hääl. Selline olukord on Pernau sõnul kestnud juba aastaid ja praegu ei tea enam keegi, kui palju on Loonalaiul veiseid, kes kuuluvad Saaremaa Ökokülale.