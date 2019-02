VIDEO | Sahlene astub taas üles Eurovisioni lauluvõistlusel! 

42aastane Sahlene on tänavu Inglismaa eurotiimis ning annab enda panuse taustalauljana. Inglismaad esindab tänavu Tel Avivis toimuval Eurovisionil 22aastane laulja Michael Rice looga "Bigger than Us".

"Uskumatult tore, et Victor võitis! Ta on vägev laulja ja Stig Rästa on fantastiliselt hea produtsent-laulukirjutaja. Arvan, et Eesti teeb sel aastal Eurovisionil küll hea tulemuse." ... "Ja peamine, et me ju kohtume "Eesti laulu" omadega mais Tel Avivis, kuna mina laulan seal tänavu tausta Inglismaa laulule."