Soome Eurovisioni-spetsid: Eestile paneme selle looga ära! 

Darude on iseloomustanud oma kolmandat pala maailmavalulauluna. Zitting on enda sõnul just sellist löövat pala maailmakuulsalt soome tantsumuusikaloojalt oodanud. Pudas on oma hinnangus veidi ettevaatlikum. „See on paljutõotav. Iga kuulamisega läheb paremaks.“