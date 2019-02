Tallinna Lennujaama juht lahkub Tallinki juhatusse 

“Lennujaama reisijate arv on selle aja jooksul kasvanud pea kolmandiku võrra ning oleme viinud ellu mahukaid ehitustöid, viimati valmis aastavahetusel Eesti suurim parkimismaja. Oleme käivitanud reisiterminali laiendamise protsessi, et olla valmis reisijate arvu kasvuks ning kindlustada lennujaama äriline jätkusuutlikkus ka tulevikus. Seega on käes sobiv hetk anda teatepulk üle järgmisele juhile ning panna end ise proovile uues valdkonnas,” selgitas Mürk-Dubout.

Tallinna Lennujaama nõukogu esimehe Märten Vaikmaa sõnul on Pireti panus lennujaama arengusse olnud erakordne. “Kolm aastat tagasi võttis Piret lennujaama juhtimise üle vahetult enne lennujaama ajaloo suurimate ehitusprotsesside algust ning suure töö tulemusena on Tallinna Lennujaam valitud ka Euroopa parimaks lennujaamaks,” ütles Vaikmaa. “Kõik projektid on edukalt ellu viidud, lennujaama reisijate arv on kerkinud kolme miljoni reisijani ning paigas on lennujaama pikaajaline arengustrateegia, mille alusel saab lennujaama tegevust planeerida järgmisteks aastakümneteks. Tänan Piretit suurepärase töö eest ning soovin talle edu järgmiste väljakutsetega,” lisas Vaikmaa.