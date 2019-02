Käärid päästeameti palkades: rohkem ülemustele, vähem päästjatele 

Kui päästja sissetulek on viimase viie aastaga suurenenud 39%, siis neil, kelle ametinimetus on juht või pealik, on palk tõusnud keskmiselt 54,2%, enim on kasvanud büroojuhataja tasu, kelle praegune 2540eurone tulu on viimase viie aastaga kasvanud 62%.