SAHINAD KÄIVAD: Martin Repinskil on abieluväline suhe bikiinimissiga? 

Martin ja Jekaterina on väidetavalt puhanud koos Tartus ja reisinud Itaalias. Kohe pärast valimisi 4. märtsil plaanivat nad reisida Egiptu-sesse. Martin hoolitses sellegi eest, et Jekaterina juhitav MTÜ Jõhvi Noorteparlament saaks eelarvesse 30 000 eurot. Martini sõnul otsustas aga volikogu teisipäeval, et raha ei eraldata, vaid ühingu tegevust rahastatakse eraldi igast üritusest lähtuvalt.