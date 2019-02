Edda Paukson: kui Eduard mu kõrvalt lahkus, langesin ära 

„Olen saanud üle leinast, mõistan, et saatus on saatus. Aga üle ei saa murtud südamest kunagi. Ja kui mu elu jackpot Eduard lahkus mu kõrvalt… ega ma teinudki midagi, langesin ära. Olen aru saanud, et suure tunde puhul on mõtted alati kallimaga,” räägib ta.