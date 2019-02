VENEZUELA KRIIS: marus Maduro sulgeb piiri Brasiiliaga, ähvardab Colombiaga sama teha 

Maduro teatas, et tema riigis mingit majandus- ega näljakriisi tegelikult ei ole. Tema sõnul on toiduabi pakkumine vaid USA valitsuse väljamõeldis, mille varjus toovad ameeriklased tema riiki sisse oma sõjaväe.

Kastide viisi toiduabi USAlt ootab transportimist Venezuelasse AFP/Scanpix

Sotsialistist presidenti ei tunnista riigipeana enam mitmed lääneriigid, samuti suur osa Venezuela rahvast. BBC vahendab, et end ajutiseks riigipeaks kuulutanud opositsionäär Juan Guaidó on praegu teel Colombia piiri poole, mida Maduro samuti sulgeda ähvardab. Guaidód saadab terve konvoi. Poliitiku eesmärgiks on Colombia piiri kaudu võimalikult palju toiduaineid koguda, need teda saatvate vabatahtlike veokitesse toppida ja toit siis rahvale laiali jagada. Karismaatilisele Guaidóle on see kindlasti suurepärane reklaam, iseasi, kui paljude näljasteni tema jagatud toit ka jõuab.