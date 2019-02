Elu Maiken Schmidt "Tõe ja õiguse" esilinastusel: „Miski sisetunne ütles, et mina hakkan Krõõta mängima.“ Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga:

VILJU NAUTIMAS: (vasakult) Maiken Schmidt (Krõõt), režissöör Tanel Toom ja Ester Kuntu (Mari) filmi „Tõde ja õigus“ esilinastusel Solarise Apollo kinos. HEIKO KRUUSI

„Ma polnud üldsegi kindel, et saan Krõõda rolli, aga casting' ul vähemalt tundsin, et olin endast andnud kõik, teinud maksimumi, mistõttu isegi eitava vastuse puhul poleks ma enda peale pahane olnud. Oleksin vaid mõelnud, et ahah, järelikult keegi teine sobis sinna paremini, mitte et mina oleksin midagi halvemini teinud,“ arutleb Tallinna Linnateatri näitleja Maiken Schmidt, kes Tanel Toomi suurfilmis kehastab Vargamäe noorperenaist.