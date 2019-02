Küsimus | Mitu aastat võib inimest ilma kohtuotsuseta vanglas hoida? 

Urmas Reinsalu, justiitsminister: Õhtulehes käsitletud juhtumile on andnud oma hinnangu riigikohus, kes on pidanud põhjendatuks isiku vahi alla jätmise. Üle kahe aasta vahi all viibinud isikuid on jaanuari seisuga 28.

Loomulikult peab menetlus toimuma mõistliku ajaga, eriti kui kellegi vabadus on piiratud. Paraku ei ole see alati teostatav ning alternatiiv, et lahendamata asjas saab vahistatu alati enne kohtuotsust välja, ei taga turvalisemat ühiskonda, vaid võib anda vastupidise efekti. Vahistamist vabaduse piiramisena kasutatakse kõige keerulisemates kriminaalasjades ja raskemate kuritegude puhul juhul, kui on oht, et inimene võib vabaduses sooritada uusi kuritegusid või hoida menetlusest kõrvale.

Selleks, et kuriteos kahtlustatav ei viibiks põhjendamatult kaua vahi all, on kohtueelses menetluses vahistamisele kehtestatud tähtajad: alaealistele 2 kuud, täiskasvanutele teise astme kuritegude korral 4 kuud ja esimese astme ehk kõige raskemate kuritegude korral 6 kuud. Erandkorras (kui kriminaalasi on eriliselt keerukas või mahukas) saab peaprokurör taotleda nende tähtaegade pikendamist kohtult. Seejuures peab kohus iga 2 kuu tagant kohustuslikus korras hindama, kas inimese vahi all viibimine on jätkuvalt vältimatu.