Juhtkiri | Kas oleme valmis, et uus „imeravim“ tuleb niikuinii? 

Nii nagu neli aastat tagasi, tuleb nüüdki tõdeda, et usk ühte imettegevasse preparaati on nii tugev, et summutab mõistuse hääle, mis peaks ütlema, et kui ükskõik mis ravimi – ka jutumärkides – puhul ilmnevad tõsised kõrvaltoimed nagu hingamisraskused, ninaverejooks, silmade paistetus jne, tuleks selle tarvitamine kohe lõpetada.

Õhtulehe eksperiment näitas, et laborianalüüsi järgi destilleeritud veest ja väiksest kogusest reoveepuhastajast koosneva segu joojaid peteti, lubades neile tervise paranemist nn puhastuskuuri kaudu, mis peaks organismi vabastama raskemetallidest. Omaette küsimus on, mis ajendab inimesi selliseid haigusi omal käel diagnoosima ja seejärel ka „ravima“. Igatahes teenib see küüniliste äritsejate huve, kes potentsiaalselt tervistkahjustava segu eest küsisid 28milliliitrise pudeli eest 65 eurot: sama raha eest saanuks destilleeritud vett suisa 77 liitrit. Kas rahaline kahju veenab enam kui isiklik kehv enesetunne?