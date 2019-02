Mart Soidro | Rahvaasemikud panid pillid kotti 

VII, VIII, IX ja XIII koosseisu liige Jüri Adams andis esmaspäeval vabas mikrofonis karmi hinnangu riigikogu tööle. „See oli suur seisak. Tõenäoliselt nii väga seisvaid riigikogu koosseise teisi ei ole olnud, kui, siis võib-olla siiski mõned üksikud on. Miks ma nii ütlen? Põhjus on see, et selle koosseisu ajal Eesti riigis ja Eesti poliitikas peaaegu mitte ükski tõsiselt oluline küsimus ei liikunud edasi. Kõik seisis paigal. Ja sellepärast, et nendel, kes oleks tahtnud saavutada mingeid muudatusi, ei olnud jõudu, et neid muudatusi saavutada, ja teistel, kes olid võimul, ei olnud tahtmist neid muudatusi ellu viia. Rail Balticu väljaehitamine, metsalõikamise poliitika ja haldusreform, mis on arvatavasti üks kõige õudsem muudatuste pakett, mida kunagi Eestis on püütud ellu viia.“