Seisukoht | Suukorvid valimisdebatil 

Kuna rahval on õigus teada, keda tasub riigikogusse usaldada, siis esitavad sadade tuhandete valijate nimel poliitikutele küsimusi just ajakirjanikud. Kui aga parteiliidrid boikoteerisid Kanal 2 valimisdebatti sisuliselt seetõttu, et neile ei kõlba saatejuhtidena Katrin Lust ja Jüri Butšakov, siis astusid nad selle rünnakuga suure sammu meedia suukorvistamise poole.

Igal juhul on Katrin ja Jüri neljanda võimu esindajad, kellel on õigus teha oma tööd nii, et neid ei rünnata. Seega, kui parteiliidrid just tingimata soovivad suukorve kasutada, läheks neid vaja tervelt kuus.