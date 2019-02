Mees, kes pääses kolm korda surmanuhtlusest: „Timukas oli minu poomiseks liiga väsinud!“ 

Esimesel korral, kui Byson hingevärinal surma ootas, alustas timukas tööd, kuid teatas paari tunni pärast, et on juba väsinud. „Liiga palju neid. Tulen järgmisel kuul tagasi,“ ütles ta. Hukkamata jäi veel kolm inimest, nende seas Byson.

Ehkki Byson tunnistab nüüd, et tal tõepoolest tohutult vedas, ei tundnud ta toona nii. See oli lihtsalt agoonia edasilükkamine ja uuesti üle elamine. Palju üks inimene jaksab peaaegu manalateele minna? Byson üritas kahel korral endalt ise elu võtta. Seega võib öelda, et ta on viiel korral surmast pääsenud.