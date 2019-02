Muusika METSATÖLL 20 | Lauri Õunapuu: globaliseerumistank on liikvele läinud ning oma keeles laulmine ei ole millegipärast enam loomulik Terttu Jazepov , täna, 00:01 Jaga:

TÄHTPÄEVALISED: Metsatöll annab täna õhtul Rock Cafés oma 20. tegutsemisaasta ning uue albumi puhul koos Tiit Kikase ja Eesti rahvusmeeskooriga kontserdi. Fotol praegune koosseis: vasakult Lauri Õunapuu (rahvapillid), Tõnis Noevere (trummid), Markus Teeäär (kitarr, laul) ja Raivo Piirsalu (basskitarr, laul). Erlend Štaub

„Näen mõnikord laulutekste unes – keegi tuleb ja laulab või etleb need laulud ette. Unustan nad seejärel ning kunagi, kui kirjutama hakkan – liiga tihtigi viimasel minutil muusika jaoks –, meenub, et see tekst on kusagil unenäos juba olemas olnud,“ räägib Metsatöllus rahvapille mängiv ja laulutekste kirjutav Lauri Õunapuu.