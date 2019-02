Elu VAREM MINUTITEGA, NÜÜD PÄEVADEGA: ERR venitas Eesti euroloo YouTube'i lisamisega Kroonika , täna, 16:14 Jaga:

Victor Crone "Eesti laul" 2019 finaalis Erlend Štaub

Paljusid eurofänne pani imestama, et Eesti Rahvusringhäälingul läks sel aastal lausa mitu päeva, et laadida YouTube'i video „Eesti laulu“ selleaastasest võiduloost. Kui eelmistel aastatel on seda tehtud vaid loetud minutitega, siis sel aastal väidab ERR, et Victor Crone'i loo näitamine rahvusvahelisel meediaplatvormil polnud nende prioriteet.