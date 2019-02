Mida teha tagasi tulla soovivate ISISe pruutide ja nende lastega? 

Laste ebakindel tulevik

BBC vahendab heategevusorganisatsiooni Save the Children andmeid, mille kohaselt istub Süürias põgenikelaagrites umbes 2500 last, kelle päritolu on välismaine. Kokku 30 erineva riigi väikesed kodanikud, kellest paljud pole oma päritolumaad näinudki. Suur osa neist on alles imikud. Kinnitamata andmeil võib neid terroristidele sündinud lapsi olla aga kuni kaks korda rohkem.

Lapsi ja nende väljamaalastest emasid, keda kahtlustatakse seotuses ISISega hoitakse teistest sõjapõgenikest eraldi. Debatt sellest, mis on nende laste ja naiste saatus, võtab sedavõrd tuure üles, mida lähemale saabub ISISe lõplik lüüasaamine Süürias.

Mõned leiavad, et iga riigi kohus on oma kodanikud ise „üles korjata“, mis iganes nendega siis hiljem tehakse – vangla, rehabilitatsioon, lapsendamine, jne. Näiteks Save the Childreni kindel seisukoht on, et lapsed on selles konfliktis ohvrid. Teised arvavad, et terroristide naised ja „kutsikad“ pole tagasi oodatud.

Näib, et mõned valitsused pole ei ühel ega teisel seisukohal. Terroristide lapsed on ebamugav tõsiasi, millega tegelemise paljud riigid parema meelega üldse määramatusse tulevikku edasi lükkaksid.

Üks lahendus oleks lubada kodumaal elavatel vanavanematel ja onudel-tädidel lapsed oma hoole alla võtta. Võib-olla mõnevõrra üllatuslikult on organisatsiooni Human Rights Watch andmeil selles praktikas kõige aktiivsem riik Venemaa.

Välismaa naised süürlastest kaaspõgenikke ei salli