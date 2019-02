ARMASTAJAPAARI TAASKOHTUMINE: Albano Carrisi ja Romina Power annavad Tallinnas ühise kontserdi 

Albano Carrisi, tuntud kui Al Bano, alustas karjääri 50 aastat tagasi, mil pääses juba noore poisina esinema Itaalia televisiooni ja mitmele sealsele menukale festivalile. Aasta hiljem avaldas ta laulu pealkirjaga „Nel Sole“, mis saavutas kolme kuuga tohutu edu ja müüs Itaalias üle 600 000 koopia. Nüüd peab laulja vabal ajal Itaalia lõunaosas omanimelist spaahotelli ning talle kuulub maailmakuulus veiniistandus.

Romina Francesca Power on Los Angeleses sündinud laulja ja näitleja. Varajases nooruses avastas ta The Beatlesi ja Bob Dylani, kes said tema suureks muusikaliseks inspiratsiooniks. Laulmise ja laulude kirjutamise kõrval hakkas naine mängima Itaalia filmides. Pärast Al Banost lahkuminekut osales Romina mitmes Itaalia telesaates ja korraldas kunstinäitusi. Aastal 2007 kolis ta kodumaale USAsse, kus elab tänaseni. Romina oskab viit keelt: inglise, itaalia, hispaania, prantsuse ja hollandi keelt.