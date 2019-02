TRUMP TOETAB 250 MILJONI NÕUDJAT: „Anna neile, Nick! Võltsuudis!“ 

Nicholas Sandmann toonitab, et tema ei käitunud kindlasti rassistlikult. Nathan Phillips loobus hiljem otsesõnu Nicholas Sandmanni süüdistamisest, kuid väidab, et osa koolipoisse olevat teinud tema trummilöökide saatel nõndanimetatud tomahoogilöögi, mida põlisameeriklased peavad solvavaks. Viimastel päevadel on Phillips aga üldse keeldunud juhtunu kommenteerimisest.

Kuna Nicholas Sandmann rassistlik ja agressiivne käitumine ei leidnud tõestamist, siis leiabki koolipoisi perekond, et ajaleht The Washington Post valis nende poja oma sihtmärgiks vaid sellepärast, et ta on valge Donald Trumpi toetav katoliiklane ning teda süüdistades ajas ajaleht talle omast Trumpi vastu suunatud kampaaniat. Vanemad rõhutasid ka, et nende poeg oli tol päeval esimest korda ilma nendeta reisil väljaspoole koduosariiki.

Advokaat: tulekul on uued nõuded

Ajalehelt kohtu kaudu nõutav 250 mijonit dollarit (220 miljonit eurot) on väga suur raha. Just nii palju maksis Amazoni suuromanik Jeff Bezos 2013. aastal, kui ta The Washington Posti omandas. Advokaat Lin Woodi sõnul on 250 miljonit dollarit alles esimene nõue ja tulemas on veel uued hagid.