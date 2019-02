HELENI BEEBIBLOGI | Kui Carmen esimest korda püreed proovis, võpatas ta, nagu oleks pitsi viina alla kallanud! 

Saladuskatte all paljastan, et arvasingi varem, et kavatsen beebile kõik püreed ise valmis teha ning poest ei osta ühtki. Kirusin kõvasti neid poepüreesid, hädaldades, et mis seal kõik sees võib olla, et need niimoodi toatemperatuuril seisavad ja halvaks ei lähe, ise liha täis! Nii ma rääkisin isegi siis, kui Carmen juba sündinud oli.