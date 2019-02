Valitsus jättis Kohtla-Järve riigigümnaasiumi teema järgmise koalitsiooni mureks 

Repsi sõnul on riigigümnaasiumi rajamisel ka kohalikel kogukondadel erinevad tahtmised. Haridusminister kinnitas, et sellest hoolimata ühendab kõiki osapooli kolm ühist soovi: et kool üldse avataks, et koolist saaks tulevikud võimalikult hea hariduse ja paraku ka see, et konsensust ei ole kohapeal ega laiemalt.

Reps märkis, et see on olnud kohaliku kogukonna soov, et nad ei lahutsuks suurde gümnaasiumisse ära.

Peaminister Jüri Ratas lisas pressikonverentsi lõpus veel lisaks, et liigutakse sada protsenti eestikeelse õppe suunas. Samas märkis Ratas, et nii vähe aega enne valimisi ei ole õige teha lõplikke otsuseid.