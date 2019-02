FOTOD | Pärnumaa mehed päästsid hundi uppumissurmast 

"Hunt oli öösel kukkunu läbi jää. Pärnu jõel, Sindi paisu juures juhtus see asi. Ja mehed, kes tulid hommikule avastasid, et keegi vees ja päästsid ta ära. Hunt oli täiesti läbi omadega, alajahtunud. Ja siis nad tõid siia kliinikusse," muljetab Pärnus asuva Terveks loomakliiniku juht Tarvi Markson.

Markson oli üks neist loomaarstidest, kes aitas bälikülmunud hundi uuesti elule tagasi turgutada. Mehe sõnul on välistatud, et hunt oleks ise jäisest Pärnu jõest välja pääsenud: "Ta poleks ise välja pääsenud, loom oli alajahtunud, šokis ja omadega täiesti läbi. Meeste ees müts maha, et nad ta ikka ära päästsid"

Loomaarsti sõnul arvasid mehed, et päästavad koera. Alles hiljem selgus, et tegemist on hoopis hundiga. "Nad ju alguses arvasid, et tegemist on koeraga. Alles hiljem tekkis neil endil ka kahtlus, et ta pole üldse koera nägu," naerab Markson.