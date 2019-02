KORRUPTSIOON: Leedus peeti kinni kaheksa kohtunikku

Enne kohtunike kinnipidamist võttis president Dalia Grybauskate neilt puutumatuse. Tegemist on kogenud kohtunikega, nende tööstaaž on 24 - 37 aastat.

Leedu kohtunike nõukogu ja Leedu apellatsioonikohtu esimees Algimantas Valantinas teatas kolmapäeval pärast kaheksa kohtuniku kinnipidamist, et tegemist on kohtute jaoks väga keerulise ja raske päevaga.

Skvernelis lisas, et kohtunike kinnipidamine on õppetund kõigile. „Puutumatuse aeg on möödas. Sellest õppetunnist peavad õppima kõik - nii poliitikud, teenistujad, kohtunikud kui ka tervishoiuasutuste juhid. Me taotleme riigis nullkorruptsiooni,“ rõhutas valitsusjuht.