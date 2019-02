Tiina Lokk kritiseerib „Tõde ja õigust“: film jääb seisma sellest hetkest, kui Krõõt sureb

Lokk kiidab operaatoritööd, kuid nendib, et drooni oli veidikene üle kasutatud. Kahjuks ei olnud tema arvates head massistseeneid ja kõrtsistseenid. „Eriti kui hakati laulma Jussikese laulu meeskoorina, siis ma mõtlesin, et kas see on iroonia, või mis see on.“

Loki arvates on põhiprobleem aga selles, et film jäi mingi hetk lihtsalt seisma ja seetõttu jõuavadki inimesed sellistele detailidele tähelepanu pöörata.

„Film jääbki seisma sellest hetkest, kui Krõõt sureb. Siis see film muutub kohtuprotsesside jadaks, aga tegelikult see lugu ei ole ju seda. Mis oleks pinget rohkem üleval hoidnud, kui oleks tulnud see Andrese sisemine dilemma, mille pärast see romaan on ju kirjutatud. See tema võitlus iseendaga, ühiskondlike reeglite ehk kirjutatud reeglite, kirjutamata reeglite ja jumalaga. Et kus see tõde ja õigus siis on? Kus need piirid siis on, kui haprad need on? Sellest on see film tegelikult, mitte sellest, kuidas maad kaevati,“ põrutab ta.

Siit tulenebki järgmine probleem: Andrese karakter on Loki arvates tahaplaanile jäänud. „Pearu karakterikaar on minu jaoks kuskil 95% ära tehtud, Andrese omas on mul väga puudu sellest. See ei ole näitleja viga, tema mängis fantastiliselt hästi. Pigem see on režissööri enda võimes minna sügavuti filosoofiasse sisse, mis selles Tammsaare loos on, miks ta on tänapäevani jäänud kirjanikuks, keda loetakse, tõlgitakse ja loetakse ka väljaspool Eestit,“ arvab ta.

Loki sõnul tuleneb filmi ebaprofessionaalsus aga veelgi sügavamast probleemist: sellest, et Eestis lihtsalt ei ole professionaale, keda filmi tegemisel vaja on: helioperaatoreid- ja kujundajaid, muusikaprodutsente, valgustajaid, filmikunstnikke ja kostümeerijaid. Loki sõnul on praegu veel neid vanu, kogemustega tegijaid, kuid kui need eest ära lähevad, ei teagi, mis toimuma hakkab.

„Näiteks kostüüm on üks osa karakterist, see on ajastumärk, selles on nii palju detaile, mida peab jälgima, kui paned ühele inimesele kostüümi selga, käib sellega terve legend kaasas. Kuidas keskkonna ehitad, kui ajastutruult. Kui lähed sellest kaugemale, hakkad stiliseerima, siis kuidas ja mille nimel seda teed. „November“ tuli uhkelt sellest välja, kuidas mindi ajastusse ja samal ajal ei olnud ajastus, aga mitte midagi samas ei häirinud. Reeglid olid väga puhtalt paika pandud,“ räägib ta. „Resultaadis ei ole muud süüdistada, kui seda, et omal ajal ei antud Eesti filmile võimalust normaalselt areneda, siin on see rahapuudus.“

Loki sõnul oleks filmil potentsiaali olla edukas ka Eestist väljaspool, kuid ta kardab, et selle edu jääbki professionaalsusvigade taha. „Mina olen valmis päris palju andestama selles, mis puudutab professionaalsust. Lool oleks potentsiaal minna välja, aga see jääb just nende kleebitud habemekarvade, parukate ja teatraalsuse taha.“