„PUUDUTA MIND“ 66. SAADE: Tervendaja Heli Ayera: "Kuni seitsmenda eluaastani ei ole lastel oma haigusi" 

Tervendaja Heli Ayera räägib seekordses "Puuduta mind" saates, et kuni seitsmenda eluaastani lastel oma haigusi ei ole, kõik nende tervisehädad kuni viirushaigusteni välja on tingitud vanemate muredest. 7.-14. elusaastani omakorda põevad lapsed vanavanemate lahendamata teemasid.

"Näiteks allergia, kuigi väljendub enamasti nahal, on seotud kopsudega," selgitab Heli. "Kopsud kannavad kurbuse energiat, seega kõik sügelemised ja nahahädad on seotud kurbuse emotsiooniga. Kui ema on kurb, kui isa või vanaema on kurb, on lapsel allergia. Samamoodi on kurbusest tingitud ka astma."