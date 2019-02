OHT KÄÄBUSKOERTELE: USAs väljastati tugeva tuule tõttu hoiatus väikestele lemmikutele 

Tuul on varemgi väikeseid koeri minema puhunud. Näiteks 2009. aastal lennutasid tuulehood pisikese chihuahua 72aastase omaniku silme ees minema. Pealtnägija väitis, et märkas vaid hetkelist vilksatust ja koer oligi kadunud. Õnneks leiti loomake kaks päeva hiljem miili kauguselt metsast. Enim juhtubki selliseid õnnetusi chihuahua'dega, kes on maailma väikseim koeratõug ning kelle kehakaal on tavaliselt vaid 1,5-3 kilogrammi.