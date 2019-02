Ungari võimalik eurolaul kõrvaldati võistluselt plagiaadisüüdistuse tõttu 

Artist Petruska lugu „Help Me Out“ on Ungari telekanali MTVA sõnul üks ühele sarnane ansambli Vampire Weekend looga „White Sky“. Seetõttu lugu likvideeriti võistluselt.

Liszti muusikaakadeemia prorektor Gyula Fekete, kes Petruska lugu analüüsis, selgitas, et loo tempo, ülesehitus, meloodia ja harmoonia on Vampire Weekendi looga identne. „Vampire Weekendi loo karakteristlik refrään on väga sarnane Petruska looga, mis muudab laulu emotsiooni ja karakteri identseks lauluga „White Sky“,“ ütles ta. Seega tema hinnangul on Petruska võistluslugu liiga suures osas sarnane Vampire Weekendi loole ja kvalifitseerub seetõttu plagiaadiks.