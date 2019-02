DJ Calvin Harrist saatis Brit Awardsil viimaks õnn 

Harris võib küll olla maailma edukaim DJ (mullu teenis ta väidetavalt üle 42 miljoni euro), kuid Brit Awardsil polnud tal vaatamata 14 nominatsioonile õnnestunud varem ühtki auhinda noppida, kirjutab The Guardian. Nüüd saatis Harrist viimaks õnn: ta pälvis parima Briti produtsendi ja parima Briti singli (koostöös Dua Lipaga valminud „One Kiss“ ) tiitli.

Õhtu prestiižseima auhinna, Briti aasta albumi tiitli sai 1975 plaadiga „A Brief Inquiry Into Online Relationships“ . Ühtlasi kuulutati bänd parimaks Briti grupiks.

Briti naisartisti auhind läks neosoulilauljannale Jorja Smithile, kes pälvis mullu kriitikute eriauhinna. Tänavu pärjati viimasega Sam Fenderit.

Võitjaid ähvardas The Guardiani teatel varjutada Beyoncé ja Jay-Z videotervitus: The Cartersi-nimelise projektiga parima rahvusvahelise grupi auhinna võitnud abielupaar avaldas efektselt toetust Meghan Markle'ile. Nad kordasid stseeni oma kuulsast videost „Apeshit“ , kuid „Mona Lisa“ asemel oli Beyoncé ja Jay-Z selja taga prints Harry abikaasa portree. Hertsoginna Meghan sarnanes kuninganna Victoriaga. Briti press on ühel meelel: superstaarid ilmutasid paljukannatanud Ameerika näitlejatarile sooja poolehoidu.