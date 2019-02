Martin Herem: ka kaasaegses sõjas peab suutma end relvaga kaitsta 

Herem sõnas, et praegu arendatakse teemat, milliseid inimesi kaitseväeteenistusse vastu võtta, sest ka nende hulgast, kes ei ole füüsiliselt võimekad ajateeistust läbima, on kõlanud soov riigikaitsesse panustada.

Kindralmajor märkis, et kaitseväes on erinevaid positsioone, millel ka näiteks kurt, värvipime või liikumispuudega inimene saaks töötada, küll aga peavad olema kõik valmis end relvaga kaitsma, sest Heremi sõnul on kaasaene sõda mittelineaarne ja vajadus end tagalas relvaga kaitsta võib olla palju suurem kui sada aastat tagasi.