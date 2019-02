Kuidas Noarootsi tamm ehitamata jäi 

1937. aastal otsiti abi riigivanem Pätsilt. „Tammi või silla ehitamine on taas liikuma hakanud. Haapsalu linnapea Hans Alveri algatusel on koostatud juba vastavad projektid ja mõõdetud mere sügavust. Riigivanem oli asjast elavalt huvitatud,“ kirjutab Maa Hääl.

Uuesti on tammist juttu ajalehes Uus Eesti 21. veebruaril 1939. Teedeministeerium oli just Haapsallu teatanud, et praegu küll pole raha, aga järgmise aasta eelarve koostamisel võetakse vajalik summa sisse. „Kuna aga meretammi ehitamisel selle taha jäänud lahesopp hakkab soostuma, peetakse soovitavaks, et tammi tagune maa-ala saaks kuivatatud,“ märgib ajaleht, pealkirjastades: „5000 hektarit merd kuivaks“.