Eesti uudised PALJASTATUD: hirmkallis imeline tervendaja osutus tavaliseks surnud veeks! Kristiina Tilk , täna, 20:45 Jaga:

Imeline tervendaja TRS sisaldab väidetavalt puhast mineraalvett ning veidi tseoliiti. See info ei vasta aga tõele – tegu on destilleeritud veega, mille hulka on segatud imevähe tööstuslikku mineraali. Aldo Luud

Õhtulehe kahe kuu pikkuseks veninud ajakirjanduslik eksperiment paljastas labase pettuse. Alternatiivravijüngrite seas kiirelt populaarsust koguv „imetervendaja“ TRS osutus laboritestides lihtlabaseks destilleeritud veeks.