Igor Gräzin | Valimiseelseid debatte korraldagu debatinõukogu 

Ja teiseks: alates Taavi Rõivasest kehtib Reformierakonnas kaks suundumust: (a) Reformierakonna valitsuse pressikonverentsile ei tahetud lasta Tallinna TVd, mis olnuks ilmne sõnavabaduse rikkumine; (b) Tallinna TV saadetes Reformierakonna liikmed (v.a Gräzin noil aegadel, kui ta vel erakonnas oli) ei osale. Sealhulgas poliitilistes debattides, milles jääb Reformierakonna puudumise tõttu teistele rohkem aega. See aga on puhtakujuline lask omaenese jalalaba sisse…

Seega, kui jätta välja Reformierakonna suhted Tallinna TV ja nüüd Kanal 2ga, on ülejäänud viie partejuhi loobumine midagi uut. Muide, panen oma piibu pandiks, aga Donald Trump oleks tulnud nii Katrin Lusti juurde kui ka Tallinna TVsse, lähtudes lihtsast põhimõttest: kes iganes poliitikasaadet ka teeks, mina (s.t Trump) olen see, kes määrab selle saate sisu ja üldkokkuvõtte.

Peaminister pole tola

Tunnistan, et mulle on need pirtsutamised segased, aga kui juba kord otsustati tekitada kriis poliitikajuhtide ja ajakirjanike suhetesse, siis tuleks see kriis ära klaarida. Muide, ka mina ei anna intervjuusid kellele tahes, aga mina keeldun rääkimast ainult halbade ajakirjanikega. Vastupidi: normaalsed on minu juurde alati teretulnud! Kas see koht jäi meelde? Niisiis, mis meil nüüd on?

Rahva õigus saada teavet ja arvamusi poliitiliste juhtide kohta, keda me – või paljud meist – nüüd varsti valima läheme. Meil on meediavahendid, millede hulgas on ka klassikaline televisioon, kes neid sõnumeid suudab edastada. Meil on olukord, kus erakonnad on kollektiivselt otsustanud, et ühte kanalit nad millegipärast ignoreerivad, vaatamata sellele, et see kanal on normaalselt vaadatav, seega on temas esinemine sisuliselt kohustuslik. Ja kusagil on midagi valesti teinud Kanal 2, et poliitikud niimoodi reageerisid. See viga peab olema miskit üldist, millest ma aru ei saa… Olukord, kus terve kanal läheb kõigi parteijuhtide boikoti alla, ei ole normaalne. Võrdluseks, Tallinna TV boikott Reformierakonna poolt on ühe erakonna eralõbu ja, kes teab, võib-olla ka üks faktor, mis erakonna opositsiooni lükkas ja just Keskerakonna võimule aitas.

Samas on osa süüd kindlasti ka ajakirjanikel ja saatejuhtidel, kelle meelelahutuslikud soovid on mitmelgi korral ületanud hea maitse ja viisakuse piiri. See koht, kus Raivo E. Tamme kehastatud poliitik filmis „Seenelkäik“ on sunnitud mingis saates suure palli otsas ringi kargama, on nii piinlik, et valus vaadata. Üks tähelepanek veel: üks saatesse kutsutavatest saab või jääb Eesti vabariigi peaministriks. Valitsusjuhilt aga oodatakse kõike muud kui keksu hüppamist, kartuli lusikalkandmist või mälumänguteadmisi sellest, mitu naist oli Lucullusel või millise seisuga võitis Eesti Soomet korvpallis aastal 1940. Valimiseelne debatt võib ja peab olema terav, aga ta ei tohi alandada tulevaste riigijuhtide väärikust.

Üldiselt ma tean, kuidas neid debatte kokku lepitakse – minu kümme aastat ERRi nõukogus tähendas, et debati korraldamise teemat sai arutatud seitse või kaheksa korda. Sealjuures ka seda, kuidas väiksemaid erakondi mitte debatile lubada, kuna siis läheb stuudios kitsaks. Seda argumenti, muide, kasutasid, Rootsi väliseestlased EKRE vastu, aga üsna abitult – kukkus piinlikult välja. (Ma oleks võinud neid õpetada, kuidas demokraatiat tehakse!) Põhiline aruteluobjekt ERRi nõukogus oli see, kuidas saade oleks elav, huvitav, lõbusavõitu ja mitte ülemäära pikk. Kusjuures mina olin üks vähestest (näiteks koos Priit Sibula ja Villu Reiljaniga), kes kinnitas, et ükski neist omadustest pole poliitilises debatis oluline – ei lõbusus ega põnevus. Inimesed ju vaatasid „Foorumit“, kuigi see oli igavuse apoteoos! Oluline oli sisu, mis inimesi vaatama tõmbas.