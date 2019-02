Uue seadusega saab elatisvõlgnike passid kehtetuks tunnistada 

Elatisraha mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral saab kohus edaspidi tunnistada kehtetuks võlgniku reisidokumendid ja keelata ka nende väljaandmise. ID-kaardi omamine on Eestis kohustuslik ja seda kehtetuks tunnistada ei saa, küll aga piirab meede elatisvõlgniku õigust reisida väljaspool Euroopa Liitu.

Seadusega luuakse ka võimalus politsei abil elatisvõlgniku sõiduk kohtutäiturile üle anda. Politseile lisandub kohustus kontrollida muude tööülesannete käigus, kas sõidukil on liiklusregistris kohtutäituri seatud käsutamise keelumärge. Sellise märke tuvastamisel on politseil õigus sõiduk omanikult ära võtta.

Samuti kohustab seadus kolmandaid isikuid (nt pangad, kasiinod ja pandimajad), kellel on isikutuvastamise kohustus, keelduda elatisvõlgnikule üle 5000 euro suurusest rahalise kohustuse täitmisest sularahas. Samuti kohustuvad nad teavitama võlgniku rahalisest nõudest kohtutäiturit, kellel on võimalik arestida see nõue elatise katteks.