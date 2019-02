Elu Sirje Puura: juubelikingituse on Väino mulle juba ammu teinud – see on meie pikk õnnelik abielu! Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga:

POLE HALLI ARGIPÄEVA: „Klassikalises mõttes võiks ju kõik see olla juba hääbunud, mis nooruses oli – tunded, emotsioonid, kõik see. Aga no ei ole meil seda halli argipäeva! See vundament, mis meil oli tutvudes, on ka praegu sama,“ ütlevad sel suvel 45. pulma-aastapäeva tähistavad Sirje ja Väino Puura. Martin Ahven

„Kui ikka varsti saab täis 45 abieluaastat ja üheskoos on oldud nii eraelus kui ka laval, jääb sõna „armastus“ selle kirjeldamiseks väga nigelaks. Selle juurde paneksin ma veel palju asju, mis moodustaksid koos hoopis uue ja tähenduslikuma sõna. Aga ma ei ole seda sõna veel välja mõelnud. Seda võib-olla ei mõtlegi päriselt välja,“ räägib Sirje Puura, kes tähistas veebruari algul oma 70. sünnipäeva. Väino noogutab laia naabripoisinaeratusega kõrvalt: „Ja meie suhe on ka täna värske. Tunneme küll teineteist hästi, aga mitte lõpuni.“